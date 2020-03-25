В Москве запустят онлайн-прогулки по паркам ВАО

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Мосприрода подготовила онлайн-путешествие по четырем паркам Восточного административного округа столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 26 марта горожане смогут совершить дистанционную прогулку по Измайловскому лесопарку. Для этого желающим необходимо подписаться на страницу Мосприроды в сети Instagram.

Кроме того, для москвичей подготовили программу онлайн-прогулки по паркам Терлецкий, Косинский и "Кусково". Желающие смогут поучаствовать в играх, викторинах, квизах и других онлайн-активностях. Участникам программы расскажут об интересных фактах, связанных с историей парков.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве временно закрыли все культурно-досуговые учреждения. Многие учреждения перевели свою активность в виртуальное пространство.

Так, портал "Узнай Москву" представил 17 новых онлайн-прогулок, которые включили в себя изучение 24 объектов культурного наследия. Онлайн-проект "Культурная сеть" запустили в библиотеках ТиНАО. В его рамках каждый день будут транслироваться различные тематические выпуски.

Кроме того, желающие могут посмотреть онлайн-лекции по истории, архитектуре и археологии на Youtube-канале Мосгорнаследия. В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова состоится первый виртуальный день открытых дверей.