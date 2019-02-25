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15:50

Секреты здоровых почек расскажут в "Зарядье" 28 февраля

город медицина

15:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Зарядье" москвичам расскажут о первых признаках заболевания почек и их лечении. В четверг, 28 февраля, там состоится лекция главного специалиста Москвы по нефрологии Олега Котенко, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Посетители лекции "Почки здорового человека" узнают о наиболее распространенных заболеваниях почек, а также о способах профилактики и лечения этих болезней.
Как рассказал Котенко Агентству "Москва", чтобы снизить риск заболеваний почек, нужно убрать из рациона продукты длительного хранения, в которых много консервантов, и есть поменьше соли.

"Избыток натрия выделяется почками, а концентрация натрия в организме – константа, поэтому при плохо работающих почках организм, чтобы поддержать концентрацию, вынужден задерживать воду", – отметил специалист, добавив, что из-за этого возникают отеки. Врач также посоветовал пить достаточное количество жидкости, хотя бы 1,5–2 литра в сутки.

По словам Котенко, первыми признаками заболевания почек являются частые отеки и ночное мочеиспускание при нормальном потреблении воды. В этом случае он рекомендовал не мешкая обратиться к врачу.

Ранее Котенко пояснил, что почка работает на полную мощность, пока повреждение не превысит три четверти ее ткани. По этой причине люди долгое время даже не подозревают о проблемах со здоровьем. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт призвал регулярно сдавать анализы на белок в моче и концентрацию креатинина в крови. По его словам, это позволит выявить заболевания почек на ранней стадии и эффективно провести лечение.

город медицина

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