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17:50

Вход и выход со станций метро и МЦК у "ВЭБ Арены" могут ограничить

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Вход и выход со станций метро "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол", а также на станции "Зорге" Московского центрального кольца (МЦК) могут ограничить из-за проведения футбольного матча между столичным клубом ЦСКА и венгерским "Ференцварошом".

"Сегодня в 19:55 на "Арене ЦСКА" Лига Европы. Встретятся ЦСКА и "Ференцварош". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "Арене ЦСКА", возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными", – предупреждают на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.

Пресс-служба метрополитена посоветовала заранее покупать билет на обратную поездку, чтобы быстрее добраться домой после матча. Москвичам напомнили, что оплатить проезд в метро можно банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами.

Ранее у жителей столицы появилась возможность делиться предложениями по улучшению схемы первых двух МЦД на карте подземки в специальном разделе на сайте метро.

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