Названы самые популярные направления конкурса "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стали известны самые популярные направления конкурса "Москва – добрый город", который открылся 15 сентября. Заявки для конкурса подготовили более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В первые сутки (конкурса. – Прим. ред.) НКО подготовили 37 заявок. Сейчас в системе мы видим 111 организаций – участников", – отметила заммэра.
По ее словам, в этом году организаторы создали более открытые и доступные условия. Были упрощены организационные требования, а также усилена техническая поддержка со стороны операторов конкурса.
Сообщается, что данный конкурс является уникальной площадкой для осуществления важных инициатив города.
"Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше социально ориентированных НКО получили грантовую поддержку и способствовали улучшению качества жизни в Москве", – рассказала Ракова.
Отмечается, что организаторы проекта также решили отказаться от требования о предоставлении гарантийного письма от соисполнителей конкурса. Размер минимального гранта повышен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее в столице открылась серия волонтерских акций и мастер-классов в рамках конкурса "Доброволец Москвы – 2021". Как рассказала Сергунина, одним из нововведений конкурса является возможность поучаствовать в разносторонней волонтерской программе.
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