Москва поделится опытом развития общественных пространств

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo пройдет 25 и 26 августа 2021 года в Москве. Мероприятие состоится на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".
Организатором выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и при поддержке Совета Федерации, Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, всемирной организации World Urban Parks.
На выставке будут представлены передовые достижения в области управления городскими пространствами, создания центров притяжения, благоустройства и озеленения, уборки и освещения территорий, планирования спортивных объектов и детских площадок, а в рамках деловой программы конференции запланированы выступления ведущих российских и зарубежных экспертов.
Среди спикеров и слушателей представители городских и областных администраций, руководители министерств и департаментов, директора парков и отраслевых учреждений, урбанисты и архитекторы, а также международные эксперты.
В частности, на мероприятии планируются выступления заместителя руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова, заместителя председателя комитета по туризму Москвы Татьяны Шаршавицкой, директора парка "Яуза" Александра Сапронова, директора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной.
Кроме того, в работе форума примут участие руководители Мосприроды, ЦПКиО имени М. Горького, Московского зоопарка и многих других.
К профессиональной дискуссии также приглашены и зарубежные специалисты, среди которых представитель мэрии Барселоны и всемирно известного парка Гуэль Габино Карбальо (Испания), президент Института управления окружающей средой и рекреацией Южной Африки Бишоп Нгобели (ЮАР) и другие эксперты.
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