Москва поделится опытом развития общественных пространств

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo пройдет 25 и 26 августа 2021 года в Москве. Мероприятие состоится на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".

Организатором выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и при поддержке Совета Федерации, Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, всемирной организации World Urban Parks.





Василий Осьмаков первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Данное мероприятие является для компаний-производителей отличной возможностью продемонстрировать передовые достижения российской промышленности.

На выставке будут представлены передовые достижения в области управления городскими пространствами, создания центров притяжения, благоустройства и озеленения, уборки и освещения территорий, планирования спортивных объектов и детских площадок, а в рамках деловой программы конференции запланированы выступления ведущих российских и зарубежных экспертов.

Среди спикеров и слушателей представители городских и областных администраций, руководители министерств и департаментов, директора парков и отраслевых учреждений, урбанисты и архитекторы, а также международные эксперты.

В частности, на мероприятии планируются выступления заместителя руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова, заместителя председателя комитета по туризму Москвы Татьяны Шаршавицкой, директора парка "Яуза" Александра Сапронова, директора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной.

Кроме того, в работе форума примут участие руководители Мосприроды, ЦПКиО имени М. Горького, Московского зоопарка и многих других.

К профессиональной дискуссии также приглашены и зарубежные специалисты, среди которых представитель мэрии Барселоны и всемирно известного парка Гуэль Габино Карбальо (Испания), президент Института управления окружающей средой и рекреацией Южной Африки Бишоп Нгобели (ЮАР) и другие эксперты.