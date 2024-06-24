Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтированы в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты отремонтировали 133 дома с замковыми камнями на фасадах в рамках городской программы капитального ремонта, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

"Замковый камень – это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность", – объяснили в пресс-службе.

Один из подобных домов находится по адресу улица Малая Полянка, дом 10. Его возвели по проекту Капитолия Дулина в 1910 году. Главный фасад сооружения выделяется балконами и завершается аттиковым этажом, а окна украшены сандриками с замковыми камнями и наличниками. Специалисты провели капремонт дома еще в 2022 году.

Особое внимание специалисты уделили сохранению исторического облика здания, выстроенного в стиле эклектики. Кроме восстановления фасада, здесь восстановили входную группу, подвал, кровлю с чердачным помещением, а также поменяли ряд инженерных систем.

Другое сооружение с замковыми камнями расположено на проспекте Мира, это корпус 17 дома 124. Его построили по проекту Макса Гунгера в стиле советской неоклассики в 1955 году. Замок венчает входную группу, а высокие окна первого этажа выделены рустованными перемычками. Специалисты также обновили сооружение в 2022 году. Тогда были починены барельеф, а также фасад, крыша, подвал и ряд инженерных систем.

Годом позднее, в 2023-м, рабочие восстановили фасады строения 1 дома 12 по Кубанской улице. Арочные камни можно наблюдать над арочными окнами здания, возведенного в 1938 году в неоклассическом стиле. Еще одной особенностью дома являются оконные проемы разной формы. Здесь также привели в порядок фасад и ряд внутренних систем здания.

Специалисты в рамках капремонта восстановили 2 647 зданий, имеющих цвета российского флага. Так, в столице обновили 2 214 домов белого оттенка, 68 домов синего цвета и 365 домов красного оттенка.

