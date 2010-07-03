Новые остановки наземного транспорта появятся в Москве с 25 мая

С 25 мая для наземного транспорта появятся новые и дополнительные остановки на нескольких маршрутах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".
"С 25 мая вводятся изменения в работе остановок наземного транспорта. Появятся новые остановки: "Орехово-3" для автобуса № 510 по Каширскому шоссе в обоих направлениях, между остановками "Метро "Домодедовская" и "Совхоз имени Ленина"; "Березовый лес" для автобуса № 722 по улице 2-ая Вольская в обоих направлениях, между остановками "Бетонный завод" и "10-я городская больница"; "МФЦ района Куркино" для автобусов № 268, 268к по Новокуркинскому шоссе в обоих направлениях, между остановками "Хирургическая больница" и "14-й микрорайон Куркина", – сказано в сообщении.
Также появятся остановки "6-я Нововатутинская улица" (для автобуса № 513 по Калужскому шоссе), "Алексеевка" и "Поворот на Чернецкое" (для автобуса № 1004 на рейсах с заездом в поселок Богоявление), "Беломорская улица" (для автобуса № 400 по Ленинградскому шоссе при движении в область (у дома № 112), между остановками "Метро "Речной вокзал" и "Канал имени Москвы"), "Поселок Новобратцевский" (по требованию) для автобуса № 400к по Путилковскому шоссе.
Для автобуса № 959 также вводятся дополнительные остановки. Остановка "Поворот на Хлебниково" для автобуса № 817 по Шереметьевскому шоссе получает новое название "Индустриальный парк "Шереметьево".
Остановка "Бакунинская улица, 84" для автобусов № "М3", "Т25", "Т88", "Н3" и троллейбуса № 22 по улице Бакунинская переводится в постоянный режим. Остановка "Метро "Семеновская" для трамвая № 36 при движении к Преображенской площади переносится на 70 метров назад.
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