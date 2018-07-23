В Москве реконструируют 9 километров трамвайных путей

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В ближайшее время в Москве проведут реконструкцию 9 километров трамвайных путей, говорится в сообщении ГУП "Мосгортранс". Всего до конца года отремонтируют 20 километров путей.

"Рельсы заменят на Донбасском путепроводе, разворотном кольце "Балаклавский проспект", Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, улица Бориса Галушкина и улица Академика Королева", – говорится в сообщении.

На трамвайных путях заменят рельсы и дорожное покрытие. Кроме того, на всех объектах будут отремонтированы контактная сеть и системы водоотвода. Проект ремонта также включает строительство на их протяжении высоких остановочных платформ для пассажиров, в том числе маломобильных.

Программа ремонта трамвайных путей рассчитана на 2017-2019 годы. Согласно регламенту, работы по капитальному ремонту и замене трамвайных путей должны производиться не реже, чем один раз в десять лет.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" отметили, что на время капитального ремонта меняются трамвайные маршруты, а вдоль закрытых участков будут работать автобусы.

Ранее сообщалось, что в Москве будут тестировать беспилотный трамвай. Тест пройдет без пассажиров, в трамвайных депо. В столице около 70 процентов трамвайных путей обособлены от проезжей части.