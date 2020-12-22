Цирк на проспекте Вернадского проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы проверили цирк на проспекте Вернадского на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса.

Проверка проходила во время представления "По щучьему велению", на которое планировали прийти 620 человек.

"В зале было 553 зрителя, что соответствует исполнению приказа мэра в зале вместимостью 3 287 человек. Все сотрудники и посетители были в масках. В цирке имеются санитайзеры и социальная разметка, также администрация выдает перчатки", – рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Уточняется, что штрафные санкции к организации применяться не будут.

Ранее сообщалось, что бару "Культура" на улице Маросейке грозит закрытие на три месяца в связи с выявлением нарушений антиковидных мер.

Инспекторы и полиция провели проверку и обнаружили, что заведение продолжало работу почти до 2 часов ночи. Работу бара приостановили, посетителей рассчитали, им предложили покинуть заведение.