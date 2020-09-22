Юношеский экоцентр открылся на теплоходе "Московский эколог"

Фото: mospriroda.ru
На теплоходе "Московский эколог" открылся юношеский экоцентр, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комиссии Мосгордумы по экологической политике Игоря Бускина.
"На теплоходе "Московский эколог", очищающем от мусора и загрязнений столичную акваторию, создан новый формат для профориентации для школьников и студентов – юношеский экоцентр. В нем ребята смогут совмещать обучение морскому делу, экологическое образование и творчество. Судно будет служить не только для очистки, но и для изучения акватории и экосистемы Москвы-реки и притоков", – рассказал он.
Бускин добавил, что на "Московском экологе" появятся лаборатории, помещения для занятий и просветительский центр. С помощью специального оборудования участники проекта смогут попробовать себя в роли судоводителей.
"Будут проводиться занятия по основам морского дела и парусного мастерства, а также патриотические и экологические акции. Есть уверенность, что после такой школы водная экология также станет популярным, уважаемым и любимым делом для многих ребят", – отметил депутат.
Ранее в экоцентре "Скворечник" жителям столицы рассказали о причинах изменения мирового климата. Специалисты Мосприроды также обсудили с посетителями воздействие непосредственно человека на климат, а также пути решения данных проблем.
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