На Ленинградском шоссе создадут производство комплектующих для пожарной техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство комплектующих для пожарной техники планируют разместить на Ленинградском шоссе. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

Градостроительно-земельная комиссия предоставила АО "СТ-Авто" земельный участок площадью 1,15 гектара вблизи владения 304. Участок передан в аренду на шесть лет.

Площадь нового производственного комплекса составит 17,28 тысячи квадратных метров. Ожидается, что объем инвестиций в реализацию проекта составит 240 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Красной Пахре появится завод по производству окон и стройматериалов. Земельный участок также передан в аренду на шесть лет.