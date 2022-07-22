Парковка № 9002 на улице Охотный ряд не будет работать с 23 по 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парковка № 9002 на улице Охотный ряд в центре Москвы временно приостановит работу. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автостоянка не будет работать в связи с проведением ремонтных работ на Театральной площади в период с 14:00 23 июля до 06:00 25 июля, уточнили в Дептрансе.

Автомобилисты смогут припарковать транспортные средства на автостоянке со шлагбаумом № 9006 на Театральной площади, 1. Парковки на улицах Петровка и Неглинная также будут работать для автомобилистов, прокомментировали в ведомстве.

В Дептрансе посоветовали заранее планировать маршрут. С полным списком открытых парковок жители могут ознакомиться в приложении "Парковки России".

Ранее автомобилистов предупредили, что движение в центре Москвы перекроют 23 июля из-за велогонки. Нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома № 5 до пересечения с улицей Нижние Мневники с 01:30 до 21:00. Кроме того, с 07:00 на 3,5 часа перекроют участок Пресненской набережной от дома № 10 до Краснопресненской.