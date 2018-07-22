Медиакомплекс "Полет" в "Зарядье" закроют до 28 июля

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

Медиакомплекс "Полет" в парке "Зарядье" не будет работать 23 по 28 июля из-за регламентных работ. Об этом сообщается на официальном портале парка.

Медиакомплекс расположен в павильоне "Медиацентр". Зал оборудован полусферическим экраном высотой 13 метров и динамической платформа с подвижными креслами.

В медиакомлексе можно рассмотреть около 20 знаковых мест и достопримечательностей Москвы с необычных ракурсов. Полет проходит через Красную площадь, парк "Зарядье", Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс "Лужники", Воробьевы горы и музей-заповедник "Коломенское".

Сейчас в парке завершается строительство концертного зала, открыть который планируется 8 сентября.