Медиакомплекс "Полет" в "Зарядье" закроют до 28 июля

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина
Медиакомплекс "Полет" в парке "Зарядье" не будет работать 23 по 28 июля из-за регламентных работ. Об этом сообщается на официальном портале парка.
Медиакомплекс расположен в павильоне "Медиацентр". Зал оборудован полусферическим экраном высотой 13 метров и динамической платформа с подвижными креслами.
В медиакомлексе можно рассмотреть около 20 знаковых мест и достопримечательностей Москвы с необычных ракурсов. Полет проходит через Красную площадь, парк "Зарядье", Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс "Лужники", Воробьевы горы и музей-заповедник "Коломенское".
Сейчас в парке завершается строительство концертного зала, открыть который планируется 8 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: