На фестиваль "Рыбная неделя" завезли пиранью-вегетарианца

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Пять травоядных пираний – паку – рыб с человеческими зубами размером до полуметра плавают в большом аквариуме на площадке фестиваля "Рыбная неделя" в Черемушках, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В Москве рыбу завезли из Южной Америки. Внешне она похожа на хищных собратьев, но в отличие от них ее можно трогать (тем не менее на фестивальной площадке это запрещено): рыба не укусит. В то же время известно, что укус у нее настолько сильный, что скорлупа грецкого ореха превращается в пыль. Пугает она разве что челюстью с зубами, схожими с человеческими.

В природе на других рыб и животных они не нападают, но в неволе их самое любимое лакомство – говядина. Хищных пираний на "Рыбную неделю" завозить не стали.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице с 17 по 27 мая. На его площадках гостям представят самую свежую и вкусную рыбу со всей России. Кроме того, посетителей ожидают вкусные сюрпризы от столичных рестораторов и увлекательная культурная программа.

В рыбной неделе участвуют предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей. Открыты семь площадок, где размещены более 100 торговых шале. Их можно найти на площади Революции, вблизи Манежной площади, на Кузнецком мосту, Тверской площади, в Климентовском переулке, на Профсоюзной улице, площади Юности в Зеленограде.

Москвичи и гости столицы смогут попробовать на фестивале необычные блюда от 30 городских ресторанов. Помимо этого, в дни фестиваля крупные торговые сети предоставят скидки до 40 процентов на рыбную продукцию.