Более 100 тонн рыбной продукции подготовили для фестиваля "Рыбная неделя"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 100 тонн рыбной продукции планируется реализовать на московском фестивале "Рыбная неделя". Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Заготовили много – более 100 тонн. Я надеюсь, что этого объема хватит для того, чтобы все желающие смогли до 27 мая эту продукцию приобрести", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Немерюк также отметил, что в дни фестиваля крупные торговые сети предоставят москвичам скидки до 40% на рыбную продукцию. Речь идет о таких торговых сетях, как "Билла", "Ашан", "Перекресток" и "Азбука вкуса".

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы смогут попробовать на фестивале необычные блюда от 30 московских ресторанов.

Например, копченые креветки на льду, краба на гриле, шаверму по-питерски с корюшкой, панини с подкопченной черноморской скумбрией, ролл с сахалинскими креветками, пшеничную тортилью с семгой, творожным сыром и шпинатом, а также расстегай с судаком.

Также можно отведать приготовленную необычными способами сельдь, знаменитый рыбный суп буайабес, рыбную окрошку с филе судака, жареную корюшку, фишбургер с треской и многое другое.

В рыбной неделе примут участие предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей. Откроют семь площадок, где разместят более 100 торговых шале. Их развернут на площади Революции, вблизи Манежной площади, на Кузнецком мосту, Тверской площади, в Климентовском переулке, на Профсоюзной улице, площади Юности в Зеленограде.

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