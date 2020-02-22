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22 февраля, 15:55

Ожидается закрытие входов и выходов станций метро у "Мегаспорта" в субботу вечером

город метро

Фото: Агентство "Москва"

Станции метро у дворца спорта "Мегаспорт" могут временно ограничить на вход и выход в субботу вечером. Это будет связано с проведением концерта группы Limp Bizkit, сообщает Московский метрополитен в Twitter-аккаунте.

"До места удобнее добираться через станции московского метро "ЦСКА", "Динамо" и "Петровский парк". По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к "Мегаспорту", возможны ситуативные ограничения входа/выход", – говорится в сообщении.

В связи с этим москвичей попросили быть внимательнее при планировании поездок. Также горожанам рекомендовали заранее покупать проездные билеты, чтобы сэкономить время в пути после окончания мероприятия.

"Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о закрытии станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро. Отмечалось, что поезда будут миновать ее без остановки до 2021 года. Это связано с установкой современных безопасных эскалаторов и проведением капитального ремонта вестибюля.

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