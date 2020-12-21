11:26
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сервисный центр уличных видов спорта реконструировали в "Лужниках", сообщили в пресс-службе столичного комитета Государственного строительного надзора.
"Застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что построено новое современное здание с легкими навесами и остекленной террасой. В нем планируется разместить прокат, раздевалки с душевой и санузлами, а также кафе с отдельными входами.
Реконструированный объект находится по адресу улица Лужники, дом 24, строение 16. Застройщиком является АО "Олимпийский комплекс "Лужники". Площадь нового здания составила 200 квадратных метров.
Ранее в Восточном Измайлове открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он начал работать после реконструкции. Теперь центр сможет принимать до 900 человек в день, которым у него будет возможность предоставить большой спектр медицинских услуг с применением современных технологий.
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