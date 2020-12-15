Кинотеатр "Высота" реконструировали в Кузьминках

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В Кузьминках завершилась реконструкция кинотеатра "Высота", сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как подчеркнул глава департамента Сергей Левкин, работу вел инвестор в рамках масштабной программы по реконструкции 39 кинотеатров. Здание на улице Юных Ленинцев, дом 52, ремонтируют с лета 2018 года.

Старый кинотеатр превратился в современное досуговое пространство. Его площадь составила более 9 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании будут работать четыре кинозала и зона фуд-холла. Каждый рассчитан на 56 зрителей и предусматривает места для маломобильных граждан.

Для детей оборудовали развлекательный центр с возможностью организации мастер-классов и творческих мастерских. Для взрослых будут проходить лекции, квизы и другие мероприятия, в том числе в рамках программы "Московское долголетие".

В здании также откроется супермаркет, магазины, киоски товаров ежедневного спроса и предприятия общественного питания.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представил новый проект здания на месте киноцентра "Соловей". Проект комплекса с четырьмя башнями был разработан архитектурным бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".

"Соловей" построили в 1989 году, он является одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Комплекс работал 30 лет. В 2018 году было получено разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы. Информация о возможном сносе комплекса вызвала широкий резонанс.