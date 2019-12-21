Елка в стиле московского транспорта появилась у Белорусского вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На площади у Белорусского вокзала установили елку, оформленную в стилистике московского транспорта. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участники мероприятия смогли записать пожелания на новогодних шарах, которыми впоследствии украсили ель.

"Сегодня мы открываем большую новогоднюю елку на площади Белорусского вокзала: рядом с одной из самых востребованных станций Московских центральных диаметров (МЦД) и рядом со станциями "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий", – сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кроме того, уточняется, что гости праздника и пассажиры Белорусского вокзала получили в подарок карты "Тройка" и блокноты с символикой МЦД.

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