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13:08

"ТПО "Резерв" продолжит работу над площадкой по программе реновации в Царицыне

город недвижимость строительство реновация

13:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Царицыно работу над концепцией экспериментальной площадки программы реновации продолжит Творческое производственное объединение (ТПО) "Резерв". ТПО займется проектом вместо архитектурного бюро "Сергей Скуратов Architects", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Архитектурное бюро "ТПО "Резерв" под руководством Владимира Плоткина продолжит работу с конкурсной площадкой реновации в районе Царицыно", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, после того, как приступили к доработке проектов планировок для пяти конкурсных площадок, оказалось, что проект Скуратова потеряет при адаптации множество уникальных качеств, поэтому было принято решение взять в работу концепцию второго претендента.

Кузнецов подчеркнул, что это нормальная конкурсная практика.

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы запустил конкурс 25 апреля 2017 года по поручению Сергея Собянина. Конкурс проходит на пяти площадках реновации. Это кварталы 115, 116, 121 района Кузьминки в ЮВАО с 86 домами под реновацию, микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский в САО с 75 домами под реновацию, кварталы 2А, 2Б района Царицыно в ЮАО с 70 домами под реновацию, кварталы 32–33, 34–35 района Проспект Вернадского в ЗАО с 58 домами, кварталы 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники в СЗАО с 78 домами под реновацию.

Строительство домов по программе реновации

город недвижимость строительство реновация

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