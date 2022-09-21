Финал "GT Cup. Гран-при Москвы" пройдет на Moscow Raceway 24 сентября

Фото: пресс-служба GT Cup
24 сентября на автодроме Moscow Raceway пройдет финал главных соревнований гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам "GT Cup. Гран-при Москвы".
GT Cup – чемпионат, состоящий из пяти этапов в формате Гран-при. Он проходит на лучших автодромах страны, а участвуют в нем только автомобили Porsche.
"Гран-при Москвы" – настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе – две очные массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. Кроме того, гостей ждут доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет на прогулке по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Начало мероприятия – в 11:30. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Подробная информация доступна по ссылке.
Ранее в столице прошел фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022". Гостей ждали заезды моделей на электродвигателях и водородном топливном элементе, мастер-классы, выставка новейших образцов автотехники, а отдельные мероприятия были предусмотрены для профессиональных конструкторов и инженеров.
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