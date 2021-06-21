В "Зарядье" запустили часы отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке "Зарядье" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"В церемонии запуска часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", – уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Гала-шоу по случаю юбилея города запланировано на 21 августа. В качестве площадки выбрана акватория Стрелки, в месте слияния рек Оки и Волги.

Первые часы отсчета 800-летия, аналогичные московским, установили в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 12 июня 2019 года – за 800 дней до празднования.

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" состоится Акция Памяти – она начнется в 4 часа утра по московскому времени.