Москвичам расскажут о принципах работы скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В парке "Зарядье" 26 июня пройдет лекция на тему "Устройство скорой помощи и как она нам помогает". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лекцию проведет заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Алексей Безымянный. Он подробно расскажет посетителям об устройстве системы скорой помощи, об оборудовании машин, а также об основных задачах врачей и о разнице между бригадами скорой помощи и неотложки.
Также жителям столицы объяснят, что нужно говорить при вызове скорой помощи и какие действия необходимо предпринять во время ожидания ее. После чего доктор разберет с горожанами самые распространенные ошибки, которые пациенты совершают при доврачебной помощи. В ходе беседы все желающие смогут задать специалисту интересующие их вопросы.
"Есть четкие правила оказания первой помощи, и о них лучше узнавать не из телевизионных сериалов. Можно выделить пять базовых принципов: обеспечение безопасности оказывающего помощь, вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону 103, изолирование пострадавшего от опасного воздействия, оказание первой помощи и последующее обращение к врачу для ведения лечения", – рассказывает Алексей Безымянный.
Встреча состоится в павильоне "Заповедное посольство" в 19:00. Послушать лекцию можно будет также в онлайн-режиме на страницах mos.ru в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.
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