Мослекторий расскажет, как воспитывать ребенка в возрасте от трех до семи лет

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1 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Развиваемся вместе с детьми: как воспитать ребенка от трех до семи лет".

У детей свой собственный язык, особые воображение и эмоциональное восприятие окружающего мира. Почему психологи выделяют возраст от трех до семи как уникальный для развития личности? Как овладеть навыками синхронного перевода с детского языка на взрослый и обратно? Какие игры и занятия помогают улучшить общение с ребенком? Как правильно построить обучение детей в столь юном возрасте? Чему взрослые готовы научиться у своих детей? Расскажет обо всем этом доцент, кандидат психологических наук Жанна Сугак.

Смотрите лекцию 1 июля в 19:00 на этой странице или портале "Мослекторий". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.