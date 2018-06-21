Почти 200 торговых площадок с клубникой и земляникой открылись в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В столице открылись 194 площадки по продаже клубники и земляники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жители столицы могут купить ягоды от производителей из Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан, Чувашия и Кабардино-Балкария, а также от сельхозпроизводителей Подмосковья.
На городских ярмарках представлено более 20 разных сортов ягод. В среднем, один килограмм стоит от 250 до 350 рублей. Узнать торговые павильоны можно по фирменному стилю: на красном фоне написано "Клубника" и "Земляника".
Первые торговые точки с ягодами появились 10 июня. За это время москвичи и гости столицы купили 80 тонн клубники и земляники.
Ранее специалисты московского управления Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественной клубники. Приобретать клубнику нужно в магазинах или на рынке, где можно посмотреть документы на товар.
Внешне хорошая клубника должна быть сухая, без признаков порчи, с отсутствием вмятин и повреждений, упругая, гладкая и блестящая. Черенок ягоды поможет определить спелось клубники: расстояние между ягодой и зелеными листиками признак сладости, если же наоборот, листики прилегают к ягоде, скорее всего она окажется кислой. Если листики, обрамляющие ягоду, пожелтевшие, сухие или отсутствуют, значит ягоды были собраны давно или были сорваны неправильно.
В Роспотребнадзоре не рекомендуют приобретать клубнику с влажной поверхностью и пятнами – это признак начавшегося процесса гниения. Также следует воздержаться от покупки клубники в пластиковом пакете, так как ягоды помнутся по дороге. Правильнее купить ягоды в корзинке или лукошке и помнить, что клубника имеет короткий срок годности.
Торговые точки открываются в столице каждое лето. Количество павильонов ежегодно увеличивается: в 2016 горожане могли купить ягоды по 135 адресам, в 2017-м – по 150, в этом году – по 194.
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