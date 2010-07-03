Одобрен проект реконструкции дорог северной части Троицка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В северной части Троицка построят и реконструируют более 2,6 километра дорог. Проект планировки улично-дорожной сети одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Проектом предусмотрена реконструкция улицы Заречной (0,92 километра) с расширением проезжей части до семи метров, организацией двух полос движения по 3,5 метра каждая и устройством тротуаров шириной 1-2,5 метра.

Запланировано строительство 168-метрового пешеходного моста и переустройство дамбы через реку Десну.

Октябрьский проспект планируется продлить от Академической площади до Калужского шоссе. Длина нового участка проспекта составит 1,5 километра, ширина проезжей части – 15 метров.

На проспекте обустроят четыре полосы движения в оба направления, тротуары шириной 2,25 метра и озелененные полосы.