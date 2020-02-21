Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Политехнический музей 1 марта закрывает свой павильон на ВДНХ – интерактивная экспозиция "Россия делает сама" (РДС), посвященную российским ученым и их изобретениям, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"Политехнический музей закроет свой павильон на ВДНХ – интерактивная экспозиция "Россия делает сама" (РДС), посвященную легендарным российским ученым и их изобретениям, а также временная выставка "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" и лаборатории работают до 1 марта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 декабря 2020 года на Новой площади откроется главное здание Политехнического музея. На данный момент обсуждается проект создания нового выставочного пространства.

Также в пресс-службе сообщили, что открывшаяся в 2014 году в павильоне № 26 РДС пользовалась популярностью – экспозицию посетило около миллиона человек.

По словам заместителя генерального директора по программной деятельности Политеха Натальи Сергиевской, это была первая в РФ научно-популярная музейная экспозиция, в которой реализовались мультидисциплинарные подходы.

"Проектировщики и кураторы использовали все доступные средства – видеоистории, анимированные макеты, интерактивные экспонаты, art&science-произведения, звуковые ландшафты, чтобы глубоко и увлекательно рассказать о российской науке", – приводятся в сообщении слова Сергиевской.



Над созданием выставки работало более 300 человек – кураторы, художники, архитекторы, инженеры, ученые, программисты со всей страны.

Ранее сообщалось, что Политехнический музей на Лубянской площади откроется после реконструкции в конце 2020 года.

До открытия музей планирует провести на разных столичных площадках серию мероприятий, которые познакомят горожан с его обновленным пространством, экспозицией и концепцией.

Предполагается, что после реконструкции Политех будет не только технологичным музеем с уникальной экспозицией, но и новым центром притяжения для москвичей и туристов.

Политехнический музей был создан в 1872 году. Сегодня это один из крупнейших научно-технических музеев мира. С 1991 года музей является особо ценным объектом культурного наследия народов России. На реконструкцию его закрыли в 2013 году. На время работ музей работает на временных площадках.

