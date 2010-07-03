Посетители ВДНХ смогут создать музыкальный сет 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Создать свой музыкальный сет смогут все желающие на ВДНХ 21 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

В этот день на Главной выставке страны отпразднуют День музыки. В рамках празднования Международного дня музыки на ВДНХ пройдет акция Global Street Studios, в ходе которой каждый желающий сможет создать музыкальный сет.

"Цель запуска серии уличных студий – создание импровизационной музыки на лету со случайными прохожими. Одновременно в США, Мексике, Индии, Нигерии, Венгрии и России будут организованы уличные студии, чтобы познакомить людей с музыкой и на несколько минут превратить их в артистов", – рассказали в пресс-службе.

В этом году ВДНХ впервые присоединится к данной акции и станет единственной площадкой-участницей из России. По замыслу организаторов, диджеи и продюсеры мирового уровня на улицах создают мобильные студии звукозаписи. Любой желающий может подключиться к созданию музыки: подойти к микрофону, наиграть, напеть или начитать любимое произведение.

Ранее сообщалось, что 22 июня на ВДНХ начнется бесплатная образовательная программа с участием российских экспертов в сфере моды.

В качестве лекторов образовательной программы выступят создатель бренда мужской одежды House of Leo Леонид Алексеев, директор Real Profit Group Андрей Якоби, помощник директора Института дизайна и рекламы МАБиУ Владимир Кравец и другие.

