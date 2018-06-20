Хуснуллин рассказал о способности Стройкомплекса выполнить указы Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что Стройкомплекс столицы может полноценно выполнить указы Владимира Путина по вводу недвижимости в эксплуатацию. Об этом Хуснуллин заявил на третьем ежегодном форуме РБК "Недвижимость", передает Агентство "Москва".

В указах российского лидера речь шла об объемах строительства в 120 миллионов квадратных метров, доступности ипотеки и комфорте для граждан.

По словам Хуснуллина, все это можно выполнить. В столице с 2013 года вводится около девяти миллионов квадратных метров недвижимости, из которых три с половиной миллиона – жилье.

Жилье, как он отметил, на сегодняшний день строится с учетом создания благоустроенной окружающей среды.

Кроме того, важнейшим моментом при выборе места для строительства является доступность транспорта. Вокруг Большой кольцевой линии можно построить около 3 миллионов квадратных метров жилья.

Активно развивается и программа реновации, по которой через два года планируется построить порядка двух миллионов квадратных метров жилых помещений.