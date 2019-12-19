Улица Сретенка закрыта для проезда

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Движение транспорта перекрыто на улице Сретенка в Москве, рассказали в Центре организации дорожного движения.

Также перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-Города. Водителям рекомендовали объезжать через улицу Забелина.



Ранее рядом со зданием ФСБ неизвестный открыл стрельбу. В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства. Нападавший также нейтрализован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".