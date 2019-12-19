Форум общественных советников Москвы открылся в Музее космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Форум общественных советников Москвы стартовал в Музее космонавтики. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Председатель городского совета общественных советников Москвы Михаил Островский на открытии форума рассказал, что мероприятие посвящено "совместной деятельности, взаимному доверию и большой работе". По его словам, в городе создана целая концепция развития Москвы.

"Москва – это не только современный, но и креативный город. Стало модно быть здоровым, быть активным, принимать участие в проектах, интересоваться искусством и историей города. Стало важно быть гражданином, чувствовать себя причастным к изменениям в жизни и судьбе столицы", – рассказал Островский.

Он добавил, что в форуме принимают участие члены городского совета, председатели и заместители председателей районных советов общественных советников, которые представляют свои административные округа города.

В свою очередь, заместитель префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы Юлия Гримальская заявила о важности общественных советников при решении вопросов по благоустройству города.

По ее словам, все грядущие изменения в городе требуют обсуждения с общественными советниками. Она добавила, что все выполняют общую задачу, которая направлена на продвижение и достижение целей по улучшению и развитию города.

"Наш город становится интереснее, современнее, и это наша заслуга в том числе. То, что поручил мэр Москвы Сергей Собянин, стало исполняться. Все изменения требуют обсуждения, и когда нужно обсудить, мы обращаемся к общественным советникам. Мы знаем, что вы сможете донести наши идеи и сплотить вокруг себя правильных людей", – заключила Гримальская.

Отмечается, что в форуме принимают участие около 130 председателей общественных советов Москвы.

