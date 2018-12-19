Парк Дружбы на севере столицы обновят в 2019 году

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершились общественные обсуждения концепции благоустройства парка Дружбы. Горожане представили более 60 предложений и замечаний, которые учтут при разработке проекта, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Работы начнутся в 2019 году. В парке, который располагается на границе трех районов — Левоборежного, Головинского и Ховрина – появятся детские и спортивные площадки, скейт-парк и беседки у Фестивальных прудов.
Также будет создана Аллея Памятников, подаренных Москве в знак дружбы другими городами и странами. Площадки вокруг 14 существующих скульптур облагородят.
В планах реконструировать старую площадку для выгула собак и создать новую. Предусмотрены площадка для игры в пинг-понг, зона для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря.
В парке выделят место под размещение временной сцены для проведения различных мероприятий. На центральной площади появится "цветочная река" с многолетними растениями и прогулочной дорожкой.
Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы
Покрытие дорожек и тропинок обновят, высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники и клумбы, заменят освещение. Всю инфраструктуру приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны. В парке усадьбы Люблино и парке Победы в ЗелАО работы закончат в 2019 году.
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