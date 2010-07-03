Движение транспорта изменится в двух районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в столичных районах Мещанский и Ново-Переделкино ограничили до 25 апреля 2020 года. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, перекрытия будут действовать круглосуточно.

Так, с 18 ноября поэтапно будут перекрывать один ряд на улице Щепкина от дома 64 до пересечения с Самарской улицей. С 9 января закроют одну полосу в Больничном переулке, от улицы Щепкина до улицы Гиляровского.

С 20 января на участке от дома 54 на улице Гиляровского до перекрестка с Больничным переулком движение будет осуществляться по одной полосе с организацией права приоритетного проезда.

Также с 23 ноября по 20 декабря по очереди будут перекрывать несколько участков Боровского шоссе в районе пересечения с Приречной улицей. Ранее участок Волоколамского шоссе перекрыли до 30 декабря 2020 года.