Арт-объект в виде Кракена установили в "Зарядье"

Фото: Агентство "Москва"

В рамках выставки номинантов первой Московской арт-премии на набережной парка "Зарядье" установили арт-объект в виде мифического чудовища Кракена, сообщили в пресс-службе парка.

"В легендах Кракена описывают как огромного моллюска, который мог своими щупальцами утаскивать корабли на дно океана. #Kraken Михаила Цатуряна будто заплывает в Москву-реку и весь покрыт этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах", – говорится в сообщении.

Данная скульптура показывается впервые, она была создана для галереи #Darkart. Также арт-объект будет представлен на фестивале Burning Man в 2021 году. Его автор Михаил Цатурян надеется, что скульптура заставит людей задуматься о спасении планеты и предотвращении ее загрязнения.

Ранее новая Третьяковка представила выставку "Фантастик Пластик". Более 40 зарубежных и российских дизайнеров представили объекты, созданные из переработанного и вторично использованного пластика. Среди них украшения, одежда и обувь, арт-инсталляции.