Фестиваль скорой помощи пройдет в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "100 лет спасаем жизни" пройдет в парке "Сокольники" 21 сентября. Его организуют по случаю юбилея Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия начнутся в 12:00. На мастер-классах врачи научат проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать первую помощь при травмах и кровотечениях и помогать пострадавших при ДТП и падении с высоты.

Игровая инсталляция "Диспетчерская" позволит попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи. Юные гости смогут поиграть в настольные игры и научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Для посетителей устроят выставку современных и ретроавтомобилей медицинских служб. А фотовыставка "100 лет московской скорой" расскажет об истории станции скорой помощи столицы. В лектории "Спасай" можно будет узнать о профилактике болезней. Вход на фестиваль свободный.

"Москва в цифрах": работа скорой помощи



Ранее стало известно, что время ожидания ответа от оператора скорой помощи в Москве сократилось до четырех секунд. Диспетчеры Станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова в течение двух минут передают информацию о поступившем вызове медицинской бригаде. После этого скорая приезжает к пациенту в среднем за 12 минут.

В 2012 году на звонок отвечали в среднем за 45 секунду. В 2015-м время ожидания уменьшилось до 11 секунд.

Круглосуточно в едином городском диспетчерском центре столичной станции скорой помощи дежурят около 200 диспетчеров. Из них 65 специалистов отвечают на звонки по телефону 103. На станциях также есть сотрудники со знанием английского языка.

В Станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, из них свыше 7,5 тысячи фельдшеров. Более тысячи бригад скорой помощи работают по всему городу круглосуточно.