Московский зоопарк временно закрыл детскую территорию

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

В Московском зоопарке по техническим причинам временно закрылась детская территория. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"С сегодняшнего дня Детский зоопарк временно закрыт по техническим причинам. Мы знаем, как вы ждете встречи с Гаврюшей и Кимом, ланями и альпака, козами и овечками. Поэтому сразу сообщим, как только их снова можно будет посетить", – говорится в сообщении.

Тем не менее в пресс-службе напомнили, что альпака по-прежнему можно увидеть на старой территории, там же находятся близкие ей лама, гуанако и викунья.

8 июля Московский зоопарк после почти месяца ограничений снова открылся для посетителей. Чтобы в него попасть, QR-код на вход больше не требуется.

Посмотреть можно на животных только в уличных вольерах, внутренние помещения павильонов по-прежнему закрыты.

