Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расселение жителей четырех домов началось в Пресненском районе по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
"В районе Пресненский жители четырех пятиэтажек по адресам: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10 и 1-й Красногвардейский проезд, дом 20, улица Антонова-Овсеенко, дом 7 и дом 9, – начали переезд в новый дом по адресу: Мукомольный проезд, дом 2", – приводят в пресс-службе слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Он отметил, что 15 ноября 222-м семьям из четырех домов микрорайона "Камушки" департамент городского имущества вручил письма с предложением равнозначных квартир. За выходные 85 семей уже дали согласие на переезд в новостройку.
По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, помещения первого этажа являются нежилыми, они предназначены для спортивных секций, салонов красоты, бытового обслуживания и других точек. На первом этаже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий.
Придомовая территория жилого дома благоустроена и озеленена. Рядом с домом находятся детские и спортивные площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Оставить свой автомобиль можно будет как на подземной автостоянке, так и возле дома.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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