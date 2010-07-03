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Город

12:48

Жители 135 квартир обратились в новый инфоцентр по реновации за день его работы

город реновация

Фото: cao.mos.ru

За первый день работы в информационный центр по расселению в рамках программы реновации, расположенный в Мукомольном проезде, обратились жители 135 квартир. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Из них более 50 семей уже посмотрели новые квартиры и согласились на переезд. Отмечается, что в ближайшие три недели с ними заключат договор, выдадут, а затем обеспечат бесплатной помощью для переезда.

Семьи заселятся в новый современный дом в Мукомольном проезде, 2.

Новый информационный центр заработал в Мукомольном проезде 16 ноября. Там можно получить консультацию, осмотреть квартиры, заключить договоры мены, докупки жилых площадей, а также оформить заявления на оказание бесплатных услуг по организации переезда.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

"Жизнь в большом городе": реновация с ускорением

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