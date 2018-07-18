Детскую больницу имени святой Ольги в Москве признали объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Архитектурный ансамбль детской больницы имени Святой Ольги, который возвели в 1880–1890 годах в Орлово-Давыдовском переулке Москвы, признали объектом культурного наследия регионального значения.
Памятниками архитектуры признали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, по просьбе москвичей в границы территории ансамбля включили парк.
Ансамбль больницы выстроен в стиле эклектики.
Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что современный облик зданий сформировался окончательно в конце XIX века.
Емельянов отметил, что в главном корпусе жил и работал выдающийся советский детский врач профессор Александр Андреевич Кисель.
Больница закрылась в 2012 году.
В Москве ведется постоянная работа по сохранению объектов культурного наследия. Ранее сообщалось, что жилой дом купцов Крашенинниковых, построенный в начале XIX века на Кожевнической улице, признали объектом культурного наследия регионального значения.
Департамент культурного наследия города Москвы
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