Детскую больницу имени святой Ольги в Москве признали объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Архитектурный ансамбль детской больницы имени Святой Ольги, который возвели в 1880–1890 годах в Орлово-Давыдовском переулке Москвы, признали объектом культурного наследия регионального значения.

Памятниками архитектуры признали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, по просьбе москвичей в границы территории ансамбля включили парк.

Ансамбль больницы выстроен в стиле эклектики.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что современный облик зданий сформировался окончательно в конце XIX века.

Емельянов отметил, что в главном корпусе жил и работал выдающийся советский детский врач профессор Александр Андреевич Кисель.

Больница закрылась в 2012 году.

В Москве ведется постоянная работа по сохранению объектов культурного наследия. Ранее сообщалось, что жилой дом купцов Крашенинниковых, построенный в начале XIX века на Кожевнической улице, признали объектом культурного наследия регионального значения.