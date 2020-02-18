Территории около шоссе Энтузиастов в Москве благоустроят

Фото: Комплекс городского хозяйства

Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют благоустроить магистраль от Андроньевской площади до МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По словам заммэра, работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и непосредственно на шоссе Энтузиастов. Перед стартом работ был проведен комплексный анализ территории, в особенности транспортных и пешеходных потоков.

Особое внимание специалисты уделят зонам, в которых установлены остановки общественного транспорта. Здесь заменят покрытие тротуаров и установят современное освещение.

"Преобразятся территории вблизи станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов". Здесь планируется заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее", – рассказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства также отметил, что работы проведут на переходе к станции МЦД-2 Москва –Товарная и на станции МЦК Шоссе Энтузиастов.

В числе крупных изменений в районе – запуск новой трамвайной ветки. Линию пустят по улице Сергия Радонежского. Впоследствии она соединится с существующими путями на шоссе Энтузиастов.

Ранее сообщалось, что из-за проведения инженерных работ временно ограниченно движение в боковом проезде той же трассы. Изменения действуют в проезде Завода Серп и Молот на определенных участках.

