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10:16

Введен в эксплуатацию первый дом ЖК "Мир Митино"

город строительство

10:16

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Фото: www.instagram.com/mir.mitino

Первый дом ЖК "Мир Митино" введен в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

Корпус №8 был запроектирован в первом этапе первой очереди строительства. В ближайшее время застройщик приступит к выдаче ключей участникам долевого строительства.

Построенный дом представляет собой здание переменной этажности (11, 18, 23 и 25 этажей) общей площадью почти 81 тысяча квадратных метров.

В корпусе 1 081 квартиры, их площадь – около 53 тысяч квадратных метров. Также в доме имеются коммерческие помещения площадью почти 2 тысячи квадратных метров. В них откроют магазины, бытовые службы и предприятия сферы услуг.

ЖК "Мир Митино" возводится в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара. Первая очередь строительства включает 12 корпусов. Общая площадь всего проекта составит миллион квадратных метров.

В ближайшее время застройщик – ООО "Рождествено" – планирует получить разрешительные документы на ввод в эксплуатацию еще двух корпусов комплекса – №10 и №10.1.

город строительство

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