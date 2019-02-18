Введен в эксплуатацию первый дом ЖК "Мир Митино"

Первый дом ЖК "Мир Митино" введен в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.
Корпус №8 был запроектирован в первом этапе первой очереди строительства. В ближайшее время застройщик приступит к выдаче ключей участникам долевого строительства.
Построенный дом представляет собой здание переменной этажности (11, 18, 23 и 25 этажей) общей площадью почти 81 тысяча квадратных метров.
В корпусе 1 081 квартиры, их площадь – около 53 тысяч квадратных метров. Также в доме имеются коммерческие помещения площадью почти 2 тысячи квадратных метров. В них откроют магазины, бытовые службы и предприятия сферы услуг.
ЖК "Мир Митино" возводится в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара. Первая очередь строительства включает 12 корпусов. Общая площадь всего проекта составит миллион квадратных метров.
В ближайшее время застройщик – ООО "Рождествено" – планирует получить разрешительные документы на ввод в эксплуатацию еще двух корпусов комплекса – №10 и №10.1.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.