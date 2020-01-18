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11:41

Восточный вестибюль станции метро "Рязанский проспект" изменит режим работы

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восточный вестибюль станции метро "Рязанский проспект" (выход 1) будет работать по измененному графику с 20 января по 12 марта из-за ремонта эскалатора, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Утром в будние дни с 8:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 вестибюль будет работать только на вход. Выход со станции останется доступным через западный вестибюль (выход 2).

В остальное время вестибюли будут работать в обычном режиме, а вход и выход через восточный вестибюль (выход 1) будет осуществляться по маршевой лестнице. Для помощи пассажирам начнут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Там пройдет капитальный ремонт эскалатора. Рабочие заменят ступени, направляющие, бегунки, тяговые цепи, направляющие поручней, металлоконструкции, элементы входных площадок, секции гребенок, фартуки и щиты балюстрады.

С 13 января по той же причине изменен график работы южного вестибюля станции "Царицыно". В обычном режиме он начнет функционировать с 15 февраля.

Утром в будние дни с 7:30 до 9:30 эскалатор там будет работать на спуск, а сам южный вестибюль – только на вход. Выйти со станции можно будет через северный вестибюль (выходы 4–6).

С понедельника по четверг с 18:15 до 19:00 эскалатор южного вестибюля будет доступен на подъем, а сам южный вестибюль – только на выход. Войти в это время можно будет только через северный вестибюль (выходы 4–6).

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