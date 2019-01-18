Станцию Трехгорка сделают удобнее для пассажиров

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На станции "Трехгорка" возведут дополнительные сходы с пешеходного моста и удлинят платформу, сообщает пресс-служба ЦППК.

Также будет перенесена билетная касса. Ее установят между остановкой наземного транспорта и мостом на пути следования пассажиров при проходе на платформы. Строительные работы пройдут с 18 по 28 января в дневное время. График движения поездов Белорусского направления в пиковые часы не изменится.

Будут отменены четыре экспресса, курсирующих между Москвой и станцией Одинцово в промежуток с 10:30 до 16:00. Некоторые поезда проследуют без остановок платформы Немчиновка, Перхушково, Дачное и Рабочий поселок.

Пассажирам следует учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на сайте компании, на ж/д станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на Савеловском направлении МЖД в период с 21 по 30 января будет изменен график движения нескольких электричек.