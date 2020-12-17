Роспотребнадзор не выявил нарушений антиковидных мер в ТРЦ "Европейский"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили нарушений санитарно-эпидемиологических требований в торговом центре "Европейский". Об этом говорится на сайте ведомства.
"В результате проведенного обследования ТРЦ "Европейский" нарушений противоэпидемического режима не установлено", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре рассказали, что администрацией центра выполнены все предписания, в том числе обеспечен входной контроль посетителей на наличие масок и для измерения температуры, в помещениях проводится обеззараживание воздуха, организованы места для обработки рук антисептическими средствами и место для сбора использованных масок и перчаток, а также соблюдается дистанция.
"Администрацией торгового центра осуществляется контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима не только посетителями на входе и непосредственно в здании, но и арендаторами, покупатели без масок в торговые помещения не допускаются и не обслуживаются", – добавили в ведомстве.
Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили нарушения антиковидных мер в детском бассейне "Грудничок" в ТиНАО. Административное расследование в помещениях бассейна по адресу улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4, было проведено в связи с обращением гражданина.
На входе не было дезинфицирующих средств, температура сотрудников не измерялась, кроме того, не было представлено пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. Сейчас эксперты исследуют пробы воды из бассейна, возбуждено дело об административном правонарушении.
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