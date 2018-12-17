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17 декабря, 13:43

Отель Radisson Blu откроют на Ленинском проспекте

город строительство

17 декабря, 13:43

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Фото: depositphotos/kalinovsky

Новый отель Radisson Blu на Ленинском проспекте откроют в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, новый проект на 150 номеров пополнит существующий портфель группы из восьми отелей.

Отель разместится в многофункциональном офисно-гостиничном комплексе. Помимо номеров, в нем расположатся фитнес и спа-центр, лобби-бар и два ресторана. Строит гостиницу Radisson Hospitality AB в сотрудничестве с компанией "Шервуд Премьер".

Ранее сообщалось, что число посетивших Москву туристов за последний год по сравнению с 2017 годом может увеличиться на 9% и составить 23,5 миллиона человек. Наибольший вклад в рост туристического потока в этом году внесли гости из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%.

Также отмечается, что в 2018 году общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве достиг 817 миллиардов рублей, а поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет, по сравнению с 2010 годом, увеличились в четыре раза и достигли 112 миллиардов рублей.

По мнению специалистов, не последнюю роль в повышении туристической привлекательности города сыграли благоустройство улиц, улучшение работы транспорта и строительство новых гостиниц.

город строительство

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