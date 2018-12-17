Отель Radisson Blu откроют на Ленинском проспекте

Новый отель Radisson Blu на Ленинском проспекте откроют в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, новый проект на 150 номеров пополнит существующий портфель группы из восьми отелей.
Отель разместится в многофункциональном офисно-гостиничном комплексе. Помимо номеров, в нем расположатся фитнес и спа-центр, лобби-бар и два ресторана. Строит гостиницу Radisson Hospitality AB в сотрудничестве с компанией "Шервуд Премьер".
Ранее сообщалось, что число посетивших Москву туристов за последний год по сравнению с 2017 годом может увеличиться на 9% и составить 23,5 миллиона человек. Наибольший вклад в рост туристического потока в этом году внесли гости из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%.
Также отмечается, что в 2018 году общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве достиг 817 миллиардов рублей, а поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет, по сравнению с 2010 годом, увеличились в четыре раза и достигли 112 миллиардов рублей.
По мнению специалистов, не последнюю роль в повышении туристической привлекательности города сыграли благоустройство улиц, улучшение работы транспорта и строительство новых гостиниц.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.