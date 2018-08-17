В технопарке "Индиго" появится новый офисно-складской комплекс

17 августа, 12:34
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В поселении Сосенское в рамках создания технопарка "Индиго" построят офисно-складской комплекс. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание будет располагаться возле деревни Николо-Хованское. Фасады комплекса выполнят в бело-бежевой гамме. За счет ленточного остекления по периметру здания внутри будет много света.
В составе здания планируется построить котельную с дымовой трубой. Территорию вокруг комплекса благоустроят, установят освещение, лавочки и урны. Также рядом появится открытая автостоянка на 31 место.
В технопарке "Индиго" уже размещены производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что развитие таких крупных агломераций позволит обеспечить ТиНАО сотнями новых рабочих мест. Будущие сотрудники смогут добраться до места работы по существующим проездам технопарка со стороны улицы Адмирала Корнилова и Киевского шоссе.
В ТиНАО могут создать от 10 до 20 индустриальных технопарков. Под их размещение зарезервировано около 700 гектаров земли.
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