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Проекты

19 февраля, 17:40

Для технопарка "Индиго" в Новой Москве построят склады

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила планы земельных участков для продолжения строительства технопарка "Индиго". Он располагается в Новой Москве, в поселении Сосенское, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Проекты, одобренные комиссией 19 февраля, предусматривают строительство складов и производственных объектов.

Согласно планам, на территории в 80,6 гектара разместятся производственные и административные здания. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, благодаря технопарку создадут более трех тысяч рабочих мест.

Ранее власти выделили три земельных участка общей площадью 22 тысячи квадратных метров на территории сельского поселения Сосенское в Новой Москве.

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На каждом из участков планируется построить производственно-коммунальные объекты общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. В том числе, административно-производственно-складские корпуса, два контрольно-пропускных пункта, водозаборный узел, две дизельные электростанции, котельную и другие объекты.

Технопарк "Индиго" строится в районе деревни Николо-Хованское. На соседнем участке с ним будут построены жилые дома, а также торговые и административные помещения, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, два детских сада на 180 и 390 мест, школа на 1300 мест, торгово-офисный комплекс. Технопарк "Индиго" должен восполнить нехватку рабочих мест, ожидается прирост жителей на 9,4 тысячи человек.

Напомним, заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что до технопарка может быть продлена ветка метро от "Саларьево".

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