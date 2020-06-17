Центр детской психоневрологии в Москве вновь заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 17 июня в штатном режиме открыт Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы (НПЦ ДП ДЗМ). Об этом рассказала его директор, депутат МГД Татьяна Батышева, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"С сегодняшнего дня в штатном режиме открыт наш реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями. Этого дня очень ждали и наши маленькие пациенты, и члены их семей. Для многих из них курс восстановительного лечения – это возможность не только поддержать здоровье, но и улучшить качество жизни на длительное время", – рассказала Батышева. По ее словам, ознакомиться с правилами принятия на плановую госпитализацию можно на официальном сайте медицинского учреждения. Кроме того, поможет по данному вопросу лечащий врач.

Так, Батышева подчеркивает, что для детей с психоневрологическими отклонениями очень важно, чтобы они могли получить реабилитационное лечение. В настоящий момент в учреждении разрабатывают и внедряют программы дистанционной реабилитации.

"Для каждого ребенка формируется собственная программа восстановительных занятий, которая позволяет родителям проводить их на дому при постоянном дистанционном контроле и по рекомендациям врачей-специалистов", – отмечает директор Научно-практического центра детской психоневрологии. Так, благодаря программе будет меньше стресса для детей, исключена вероятность инфицирования при посещении медицинского учреждения.

Центр поделится опытом с коллегами из других лечебных учреждений, добавляет Батышева. "Приложим все силы, чтобы передать им наш опыт и активно его использовать для успешной дистанционной реабилитации", – объяснила она.

Ранее говорилось, что с начала пандемии более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации. "Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов", – делилась Батышева.