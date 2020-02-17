Квартал поэтов планируют обустроить в ЦАО

В Тверском районе столицы в нынешнем году планируют открыть квартал поэтов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

"Само место для благоустройства выбрано не случайно. Здесь два культурных объекта – это Есенин-центр и Музей-квартира Достоевского, кроме того, переулки, которые будут благоустроены, носят их имена. Надеемся, что квартал поэтов станет еще одним украшением Тверского района и Центрального округа. Он может появиться в 2020 году", – сказал собеседник агентства.

Руководитель филиала "Ковчег" ГБУ "Центр" Любовь Ходеева, которая является инициатором создания пространства, рассказала, что этот вопрос обсуждался с местными жителями и был создан чат.

"Каждый житель района может высказаться и дать свои предложения, согласовать проект в полном объеме или внести свои корректировки. Пока жесткого резонанса от жителей нет", – сказала Ходеева.

По ее словам, после сбора предложений в проект внесут соответствующие изменения, далее он будет согласован с муниципальными депутатами, а затем объявят аукцион на производство работ.

Культурное пространство должно появиться в районе переулка Чернышевского. Там хотят создать уникальный квартал с тематическими кластерами, посвященными русской литературе и сформировать арт-пространство с прогулочной зоной, памятниками поэтам и зоной отдыха.

Ранее стало известно, что в Москве создадут парк на основе технологий виртуальной и дополненной реальности. Строительство реализуют в рамках проекта кластера "Прокшино". Согласно задумке, VR-парк в ТиНАО будет вертикального типа, его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров.

