Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей

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Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых популярных достопримечательностей России в 2018 году.

Первое место в рейтинге заняла Красная площадь, которую за год посетили более 20 миллионов туристов. Второе место занял Петергоф (5 миллионов), третье – Казанский кремль (3 миллиона). Замыкают пятерку Троице-Сергиева Лавра и Байкал – их посетили по два миллиона туристов.

Столичные власти прогнозируют рост турпотока в этом году на 9% – до 23,5 миллиона туристов. Наибольший рост числа путешественников отмечается среди иностранцев, которых стало больше на 40%